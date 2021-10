Moda donna autunno, i collant: il lettering è il trend del momento

Moda donna, dal lettering alla rete: i collant Calzedonia per l'autunno Calzedonia | Chiara Ferragni, web ambassador del brand, indossa i collant con motivi floccati ispirati al mondo travel, con le sagome degli skyline delle capitali più belle Ufficio stampa 1 di 11 Collant Calzedonia | La capsule con scritte floccate protagonista della campagna autunno inverno 2021 Ufficio stampa 2 di 11 Collant Calzedonia | La capsule con scritte floccate protagonista della campagna autunno inverno 2021 Ufficio stampa 3 di 11 Collant Calzedonia | La capsule con scritte floccate protagonista della campagna autunno inverno 2021 Ufficio stampa 4 di 11 Collant Calzedonia | La capsule con scritte floccate protagonista della campagna autunno inverno 2021 Ufficio stampa 5 di 11 Collant Calzedonia | La capsule con scritte floccate protagonista della campagna autunno inverno 2021 Ufficio stampa 6 di 11 Collant Calzedonia | La capsule con scritte floccate protagonista della campagna autunno inverno 2021 Ufficio stampa 7 di 11 Collant Calzedonia | La capsule con scritte floccate protagonista della campagna autunno inverno 2021 Ufficio stampa 8 di 11 Collant Calzedonia | La capsule con scritte floccate protagonista della campagna autunno inverno 2021 Ufficio stampa 9 di 11 Calzedonia | Chiara Ferragni, web ambassador del brand, indossa i collant a rete grande con trama alveare Ufficio stampa 10 di 11 Calzedonia FW 2021 | A completare la rosa delle proposte più cool di stagione, si aggiunge un grande classico: le calze a rete Ufficio stampa 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Se non ci fossero le calze, le gambe delle donne sarebbero soltanto mezzi di locomozione, scriveva Jean Cocteau. Lo scatto successivo, potrebbe allora essere una domanda: se potessero parlare, cosa direbbero? La risposta sembra arrivare da uno dei trend forti della moda donna di questo autunno, il lettering. Celebrato anche da una capsule speciale di collant, molto in voga in questo momento anche grazie a Chiara Ferragni...