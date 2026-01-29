Giulia De Lellis e il senso di colpa delle neomamme: quando il ritorno al lavoro diventa una prova emotiva

Una sfida comune - Il racconto di De Lellis, infatti, riflette un’esperienza condivisa da molte donne dopo la nascita di un figlio. Per molte neomamme, il ritorno alla routine professionale coincide con un costante conflitto interiore tra il desiderio di essere presenti nella vita dei propri figli e la necessità, o la volontà, di riprendere la propria carriera lavorativa. È una tensione emotiva spesso sottovalutata, che può tradursi in senso di inadeguatezza, fatica psicologica e stress. La difficoltà non è soltanto pratica, ma profondamente emotiva: la maternità ridefinisce priorità, abitudini e percezioni, e l’idea di “lasciare” il proprio bambino per dedicarsi ad altro può trasformarsi in una fonte di ansia e rimpianto persistente. Questo fenomeno non riguarda solo donne lavoratrici in settori tradizionali, ma anche freelance, imprenditrii, influencer, per le quali la pressione di mantenere visibilità e continuità professionale è parte integrante del lavoro stesso.