Giulia De Lellis: "Non tocco mia figlia se sono truccata | Soffro molto ad allontanarmi da lei"

"Stavo pensando a una cosa molto bella che mi ha detto oggi il mio ginecologo", ha esordito Giulia De Lellis nelle sue ultime Stories su Instagram. "Gli ho detto che soffro molto ad allontanarmi dalla mia bambina quando lavoro o quando faccio qualsiasi cosa senza di lei, ma ci sto provando lo stesso… So che è normale e che passerà. Il mio dottore mi ha detto: 'Non è importante la quantità di tempo che le dedichi, è importante la qualità di quel tempo'. Quest'osservazione mi ha fatto riflettere, oltre che piangere ovviamente", ha confidato l'influencer. "È proprio vero. E se vi sentite come me è normale, ma spostando il pensiero in questo modo credo che aiuti… Mi sono sentita meglio perché io davvero, anche quando sono stremata, le do tutta me stessa", ha detto.