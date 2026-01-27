Giulia De Lellis: "Non tocco mia figlia se sono truccata | Soffro molto ad allontanarmi da lei"
L'influencer a cuore aperto: "Non è importante la quantità di tempo passato con lei, ma la qualità"
Giulia De Lellis, reduce dalla festa di compleanno per i suoi 30 anni, è tornata a parlare della piccola Priscilla, partorita a ottobre 2025. "Se ho del make-up in faccia non riesco a toccare mia figlia. Devo sbloccare questa cosa qua", ha rivelato l'influencer, compagna del rapper Tony Effe. "Soffro molto ad allontanarmi dalla mia bambina quando lavoro o quando faccio qualsiasi cosa senza di lei, ma ci sto provando lo stesso - ha aggiunto -. So che è normale e che passerà".
"Quando il ginecologo me lo ha detto, mi stavo mettendo a piangere"
"Stavo pensando a una cosa molto bella che mi ha detto oggi il mio ginecologo", ha esordito Giulia De Lellis nelle sue ultime Stories su Instagram. "Gli ho detto che soffro molto ad allontanarmi dalla mia bambina quando lavoro o quando faccio qualsiasi cosa senza di lei, ma ci sto provando lo stesso… So che è normale e che passerà. Il mio dottore mi ha detto: 'Non è importante la quantità di tempo che le dedichi, è importante la qualità di quel tempo'. Quest'osservazione mi ha fatto riflettere, oltre che piangere ovviamente", ha confidato l'influencer. "È proprio vero. E se vi sentite come me è normale, ma spostando il pensiero in questo modo credo che aiuti… Mi sono sentita meglio perché io davvero, anche quando sono stremata, le do tutta me stessa", ha detto.
Il compleanno tra pochi intimi
Giulia De Lellis ha compiuto 30 anni il 15 gennaio. Per lei niente party sfarzoso e niente eccessi. L'influencer ha scelto invece una festa intima, lontana dai riflettori, vicina ai propri cari. Insomma, la vita tutta glitter che l'ha accompagnata per anni ha lasciato spazio a una quotidianità raccolta, fatta di affetti, famiglia e momenti autentici.