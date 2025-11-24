Stessi vestiti, un’inquadratura molto simile e lo stesso "gioco": seduta, Giulia Valentina racconta l’imbarazzo nel capire come condividere la notizia con i follower, qualche esitazione voluta, poi si alza e mostra il pancione: "Potresti pensare che sia un déjà vu… ma no, è il baby numero 2", ha scritto nella didascalia.