Che déjà vu!

Giulia Valentina è di nuovo incinta, secondo figlio in un anno

L'influencer, ex fidanzata di Fedez, annunciato su Instagram la gravidanza con un video simile a quello che ha utilizzato per l'arrivo del primo bebè

24 Nov 2025 - 09:10
Giulia Valentina è di nuovo incinta. Per l'influencer è la seconda gravidanza un anno dopo la nascita del primo figlio. L'ex storica di Fedez da anni è felicemente innamorata di Filippo Bonini, un compagno che da sempre tiene lontano dai social. L’annuncio è arrivato su Instagram con un video quasi identico a quello con cui, poco più di un anno fa, aveva annunciato la prima gravidanza.

L'annuncio sui social

 Stessi vestiti, un’inquadratura molto simile e lo stesso "gioco": seduta, Giulia Valentina racconta l’imbarazzo nel capire come condividere la notizia con i follower, qualche esitazione voluta, poi si alza e mostra il pancione: "Potresti pensare che sia un déjà vu… ma no, è il baby numero 2", ha scritto nella didascalia.

Chi è Giulia Valentina

 Nata nel 1990 in Piemonte e cresciuta in una famiglia di imprenditori, Giulia Valentina ha sempre avuto un forte interesse per la moda. Da adolescente si trasferisce a Parigi per frequentare un’università americana, per poi laurearsi in Economia all’Università Cattolica di Milano. Su Instagram alterna suggerimenti di moda e racconti di viaggio alle foto dei suoi inseparabili chihuahua, Gue e Chew. E' stata fidanzata con il rapper Fedez.

Il compagno lontano dai social

 Giulia Valentina è molto attenta a proteggere la propria privacy. Non ha ancora reso pubblico il nome del primo figlio, nato un anno fa. È invece noto il nome del padre: Filippo Bonini, suo compagno di lunga data, lontano dal mondo dei social e quasi mai visibile, se non in qualche scatto da dietro. Il 25 novembre 2024 la coppia è apparsa per la prima volta insieme sul suo profilo.

Giulia Valentina è incinta, le foto dell'influencer ex di Fedez

