Non solo non si sa il nome del bebè che ha appena partorito, ma Giulia Valentina non ha mai comunicato nemmeno il suo cognome o quello del compagno. “Instagram non è uno specchio della mia vita privata – ha detto in un’intervista al “Corriere della Sera” - C’è anche chi parla solo della propria vita sui social: va benissimo, ma non fa per me. A volte mi domando se avere un pubblico faccia evolvere o blocchi, terrorizzi”. E così nonostante abbia un uomo accanto da 8 anni non lo ha mai nominato: “Non voglio essere un'ombra gigante su di lui. Nemmeno i miei amici sono interessati a finire nelle mie storie o nei miei post per visibilità: ho fatto una bella selezione". E ha aggiunto: “Tanto per me il mio fidanzato è già il padre dei miei figli, lo so. Ma ho fatto la scelta giusta prendendo una casa mia: è quello che voglio comunicare e chi voglio essere".