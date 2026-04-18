Se il successo di Il cigno nero le aveva regalato l'Oscar e cambiato la carriera, oggi è la vita privata a occupare il centro della scena. Portman ha spesso raccontato come i figli rappresentino la sua più grande fonte di gioia, ben oltre qualsiasi riconoscimento professionale. In questi mesi, l'attrice si sta concedendo una pausa, vivendo tra le strade e i parchi di Parigi, lontano dai set. Una quotidianità fatta di passeggiate, arte e attesa.