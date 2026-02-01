forte perdita di peso

Brooklyn Beckham, il dimagrimento della moglie Nicola Peltz allarma i fan

Il cambiamento fisico dell'attrice accende il dibattito sui social: c'è chi pensa sia dovuto a esigenze di ruolo e chi alle difficoltà con i suoceri

01 Feb 2026 - 11:00
Nicola Peltz è al centro dell'attenzione mediatica come non mai. Mentre continuano a rincorrersi le voci su un rapporto sempre più freddo tra Brooklyn Beckham e la sua celebre famiglia, l'attrice e modella si ritrova protagonista di un'esposizione pubblica intensa. Proprio in questo periodo di grande visibilità, alcune fotografie di Nicola hanno fatto scattare l'allarme tra i fan. Il suo aspetto appare visibilmente più esile rispetto al passato e il drastico dimagrimento non è passato inosservato. Sui social si moltiplicano i commenti di preoccupazione, con molti follower che si interrogano sulle reali cause di questo cambiamento fisico.

A fare chiarezza, almeno in parte, è una fonte vicina all'attrice, che ha parlato con "People". Secondo l'insider, la perdita di peso sarebbe il risultato di una trasformazione richiesta per il suo prossimo ruolo cinematografico. Nicola interpreterà una prima ballerina nel film "Prima", un personaggio che ha richiesto un allenamento intenso e una preparazione fisica rigorosa, tipica del mondo della danza classica.

I dubbi dei fan e le voci sulle tensioni familiari

 Non tutti, però, sembrano convinti da questa versione. C'è chi collega il dimagrimento alle presunte tensioni con la suocera, Victoria Beckham, e al clima complicato che circonda la famiglia. "Si vede che non sta bene" scrive qualcuno online, alimentando un dibattito che va ben oltre l'aspetto professionale.

I precedenti a Hollywood

 Quello di Nicola Peltz non sarebbe un caso isolato nel panorama cinematografico. Hollywood ha spesso chiesto alle sue attrici trasformazioni fisiche estreme. Basti pensare a "Il cigno nero", film del 2010, per il quale Natalie Portman e Mila Kunis affrontarono allenamenti massacranti e diete severe. 

