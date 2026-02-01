Nicola Peltz è al centro dell'attenzione mediatica come non mai. Mentre continuano a rincorrersi le voci su un rapporto sempre più freddo tra Brooklyn Beckham e la sua celebre famiglia, l'attrice e modella si ritrova protagonista di un'esposizione pubblica intensa. Proprio in questo periodo di grande visibilità, alcune fotografie di Nicola hanno fatto scattare l'allarme tra i fan. Il suo aspetto appare visibilmente più esile rispetto al passato e il drastico dimagrimento non è passato inosservato. Sui social si moltiplicano i commenti di preoccupazione, con molti follower che si interrogano sulle reali cause di questo cambiamento fisico.