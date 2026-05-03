Muore dopo parto in ospedale a Firenze, aperta un'inchiesta

E' morta poche ore dopo aver partorito il figlio, che sta bene. La procura ha avviato un'inchiesta sulla fine di una donna di 24 anni, che giovedì è entrata in una delle sale parto di Torregalli a Firenze. E' quanto riportato dall'edizione di Firenze del quotidiano La Repubblica. Subito dopo aver dato alla luce il bambino la donna avrebbe avuto una emorragia risolta in sala operatoria. E' così sarebbe stata ricoverata nel reparto di ginecologia dove però in serata avrebbe avuto un altro malore, sempre di tipo emorragico. E' scattata la procedura di emergenza, sono state fatte alcune trasfusioni, mentre si cercava di interrompere l'emorragia. La paziente, riporta ancora il quotidiano, avrebbe avuto anche degli arresti cardiorespiratori ed è stata rianimata. I danni provocati dall'emorragia sarebbero stati però troppo gravi e la donna è stata dichiarata morta.