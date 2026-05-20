Tumori germinali maligni dell'ovaio: uno studio internazionale identifica i principali fattori prognostici

Comprendere quali siano i fattori che influenzano la prognosi di tumori ovarici rarissimi e aggressivi, migliorare la possibilità di guarigione anche nei casi avanzati e preservare, quando possibile, la fertilità delle pazienti più giovani. Sono questi gli obiettivi del più ampio studio internazionale mai realizzato sui tumori germinali maligni dell’ovaio dell'adulto, pubblicato sul Journal of Clinical Oncology (JCO), una delle riviste oncologiche più autorevoli a livello mondiale. Lo studio, che ha coinvolto ricercatori italiani e britannici, è stato coordinato anche dall’IRCCS Ospedale San Raffaele nell’ambito del network MITO (Multicenter Italian Trials in Ovarian Cancer), il principale gruppo cooperativo italiano dedicato alla ricerca clinica sui tumori ginecologici, in collaborazione con il Charing Cross Hospital di Londra. Tra i protagonisti del lavoro figurano per il San Raffaele la dottoressa Alice Bergamini, prima autrice dello studio, e la dottoressa Giorgia Mangili, co-coordinatrice della ricerca, afferenti all’Unità di Ginecologia Oncologica Medica, insieme al professor Michael Seckl del Charing Cross Hospital.La ricerca rappresenta oggi la più grande casistica internazionale disponibile su pazienti con malattia avanzata affette da questa patologia rara: sono state analizzate 254 pazienti trattate tra il 1971 e il 2018 in centri specialistici italiani e britannici.