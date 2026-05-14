Roma, maestra 31enne muore dopo il parto: nati sani due gemelli

È morta dopo aver dato alla luce due gemelli. Erica Carroccia aveva 31 anni e faceva la maestra nel suo paese, Sonnino, vicino Latina in provincia di Roma. Nella giornata di mercoledì 13 maggio aveva partorito due bambini, un maschio e una femmina, nati settimini (alla 33esima settimana di gravidanza) e che stanno bene. La donna, sana e senza particolari patologie, era arrivata all'ospedale Gemelli qualche giorno prima, con la minaccia di un parto prematuro ed era stata subito ricoverata. Sono in corso le indagini per determinare le cause di questo decesso improvviso e che ha sconvolto tutto il paese di Sonnino. È già stata disposta l'autopsia per capire i motivi del tragico peggioramento delle sue condizioni subito dopo il parto.