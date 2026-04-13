Trieste, viveva con il cadavere della madre in casa: "Non sapevo cosa fare"

Il corpo dell'anziana di 84 anni è stato trovato sabato 11 aprile dai carabinieri. Come riporta il quotidiano locale, le spoglie sono state trovate nella camera da letto, coperte da un impermeabile e un cumulo di vestiti. L'abitazione è stata posta sotto sequestro e sono state avviate le indagini, coordinate dalla procura di Trieste. Per risalire alla data della morte dell'anziana saranno disposti, riferisce il quotidiano, sia l'autopsia che il test tossicologico. Stando ai primi rilievi, il decesso risalirebbe a oltre due anni fa.