Trieste, incendio in un appartamento: morta una 77enne

Il rogo è divampato da un'abitazione al quarto piano del palazzo e in pochissimo tempo il fumo denso ha invaso le scale e i corridoi dell'edificio. Le cause sono in corso di accertamento, ma l'ipotesi più probabile è che sia scaturito da una sigaretta. Questo perché, nelle operazioni di spegnimento, all'interno dell'appartamento andato a fuoco e completamente distrutto, sono state trovate moltissime sigarette, mozziconi e pacchetti. Una vicina di casa della vittima racconta: "C'era tantissimo fumo, dovevano essere circa le otto. Ho preso il cane sotto il braccio e sono scappata fuori".