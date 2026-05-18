Trieste, incendio in un appartamento: morta una 77enne

A Trieste una donna di 77 anni è morta a causa di un incendio che ha colpito un appartamento di sette piani. L'edificio, all'angolo tra viale D'Annunzio e piazza Foraggi, ospita una ventina di famiglie che sono state tutte fatte evacuale in via precauzionale. Di queste, sette persone con lievi sintomi da intossicazione, tra cui una bambina piccola con la mamma, sono stati trasportati al Pronto soccorso. Sul posto è scattato un massiccio dispiegamento di forze. I Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo e in condizioni complesse per domare le fiamme, evitare che si propagassero agli appartamenti adiacenti e mettere in sicurezza lo stabile. Insieme a loro sono intervenuti il personale sanitario del 118, gli agenti della polizia.
Cause da chiarire, probabile per colpa di una sigaretta
Il rogo è divampato da un'abitazione al quarto piano del palazzo e in pochissimo tempo il fumo denso ha invaso le scale e i corridoi dell'edificio. Le cause sono in corso di accertamento, ma l'ipotesi più probabile è che sia scaturito da una sigaretta. Questo perché, nelle operazioni di spegnimento, all'interno dell'appartamento andato a fuoco e completamente distrutto, sono state trovate moltissime sigarette, mozziconi e pacchetti. Una vicina di casa della vittima racconta: "C'era tantissimo fumo, dovevano essere circa le otto. Ho preso il cane sotto il braccio e sono scappata fuori".