Treviso, a fuoco un'abitazione: donna muore, salvo il marito intossicato

Martedì mattina, in via Bidoggia a Cessalto - nel Trevigiano -, per cause ancora in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio in un'abitazione abitata da due coniugi. L'uomo è riuscito a mettersi in salvo, mentre la donna è morta nel proprio letto nonostante l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto è intervenuta la locale stazione dei Carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso. L'uomo ha riportato un'intossicazione, ma le sue condizioni non risultano gravi.

