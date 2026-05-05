Trovata nel letto

Treviso, a fuoco un'abitazione: donna muore, salvo il marito intossicato

L'uomo non è in gravi condizioni

05 Mag 2026 - 07:57
© Da video

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Martedì mattina, in via Bidoggia a Cessalto - nel Trevigiano -, per cause ancora in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio in un'abitazione abitata da due coniugi. L'uomo è riuscito a mettersi in salvo, mentre la donna è morta nel proprio letto nonostante l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto è intervenuta la locale stazione dei Carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso. L'uomo ha riportato un'intossicazione, ma le sue condizioni non risultano gravi.

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