Firenze, vigili del fuoco domano l'ennesimo rogo e trovano una piantagione di marijuana
La piantagione, con circa 200 arbusti di marijuana, era dotata anche di un avanzato sistema di irrigazione
© ansa
Sono diversi i roghi, di grandi o piccole dimensioni, che stanno consumando i boschi della Toscana negli ultimi giorni. Uno di questi, nelle campagne tra le città di Firenze e Pistoia, ha portato i vigili del fuoco a una scoperta tanto insperata quanto sorprendente. Una intera piantagione di marijuana, organizzata con tanto di tubi per tenere irrigate le erbe.
La piantagione di marijuana
Il ritrovamento è avvenuto in località Poggioni nelle campagne di Cerreto Guidi (Firenze), non lontano da Lamporecchio (Pistoia). Le piante di cannabis, circa 200 in tutto, sono state individuate dopo che un incendio è stato domato grazie all'intervento di circa 12 squadre della Vigilanza antincendi boschivi locale.
Le indagini dei carabinieri e l'ipotesi sul rogo
Sul posto, dopo che il personale delle Vab ha allertato le forze dell'ordine, si sono recati i carabinieri forestali di Empoli. Al momento sul rogo, che ha consumato circa un ettaro di terreno, non si esclude alcuna ipotesi: la più probabile al momento è che le fiamme siano partite proprio dalla piantagione. Poche ore prima due giardinieri lucchesi sono stati accusati di aver bruciato sterpaglie sottovento dando il via, involontariamente, al devastante incendio sul Monte Faeta. Le indagini sono ancora in corso.