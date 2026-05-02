Sul posto, dopo che il personale delle Vab ha allertato le forze dell'ordine, si sono recati i carabinieri forestali di Empoli. Al momento sul rogo, che ha consumato circa un ettaro di terreno, non si esclude alcuna ipotesi: la più probabile al momento è che le fiamme siano partite proprio dalla piantagione. Poche ore prima due giardinieri lucchesi sono stati accusati di aver bruciato sterpaglie sottovento dando il via, involontariamente, al devastante incendio sul Monte Faeta. Le indagini sono ancora in corso.