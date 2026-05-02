Dopo aver appreso la dinamica con cui il rogo è stato involontariamente appiccato, la Regione Toscana ha diramato un comunicato ricordando a tutti il divieto di "effettuare abbruciamenti di residui vegetali e agricoli". "È fondamentale la collaborazione attiva di tutti i cittadini nel rispettar le norme che regolano lo smaltimento delle potature", ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani. "Questo per prevenire ulteriori emergenze e non aggravare una situazione già fortemente gravosa". Oltre al vasto incendio sul Monte Faeta, si sono infatti sviluppati altri incendi minori nei territori di Massarosa (Lucca) e Peccioli (Pisa) che, nonostante le dimensioni più ridotte, rischiano di "rendere ancora più faticosa una situazione già impegnativa".