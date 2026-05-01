Incendio sul Monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia rientrano in casa

La situazione sul Monte Faeta è in netto miglioramento e, dopo ore di apprensione, migliaia di persone stanno finalmente tornando nelle proprie abitazioni. Sul versante lucchese il rogo è ormai "quasi spento", mentre anche nell’area pisana le condizioni sono "sotto controllo", grazie soprattutto al calo del vento che aveva alimentato le fiamme nelle ore più critiche. A sottolinearlo è il funzionario del centro operativo nazionale dei vigili del fuoco, Francesco Di Felice: "Le raffiche di vento sono cessate e questo ci ha aiutato tantissimo nell’estinzione dell’incendio. Qui possiamo dire che è quasi sotto controllo". Delle oltre 3mila persone evacuate in via precauzionale, la maggior parte ha già fatto rientro a casa, segnando un passo importante verso il ritorno alla normalità dopo il maxi incendio che ha devastato 710 ettari di vegetazione