Pisa, maxi-incendio sul monte Faeta, evaucate 3.500 persone

Il centro operativo comunale è tuttora aperto per fornire assistenza alla popolazione. Il Comune aveva già attrezzato una palestra per ospitare le persone precedentemente evacuate nella parte più alta della vallata. Chiunque avesse bisogno di ospitalità può mettersi in contatto con il comune telefonando al numero 050819299 e sarà indirizzato alle strutture di accoglienza individuate sul territorio. Attualmente operano sul versante di Asciano 48 vigili del fuoco con 19 mezzi fra autobotti, jeep e veicoli logistici e a supporto, soprattutto delle operazioni di evacuazione, anche alcune squadre di esercito, carabinieri, guardia di finanza e polizia di stato. Dalle 7 sono ricominciati anche gli interventi dal cielo con un elicottero arrivato da Firenze e tre Canadair partiti da Roma e Genova.