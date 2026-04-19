Maxi incendio nel Torinese, sindaco: "Chiudere le finestre"

© Vigili del Fuoco
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L'invito del primo cittadino di Beinasco, a seguito delle fiamme divampate in un'azienda
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I vigili del fuoco di Torino sono impegnati per un incendio in una ditta di trasporti a Beinasco. Sette squadre stanno operando per circoscrivere il fronte del fuoco e verificare che non vi siano persone all'interno della struttura. A causa della densa colonna di fumo, è stata disposta l'evacuazione precauzionale di alcuni strutture residenziali nelle immediate vicinanze. Operazioni in corso, elicottero Drago in sorvolo sull’area. In sindaco: "Finestre chiuse".
L'incendio è divampato all'interno di un edificio industriale in via Monginevro a Beinasco, nel Torinese. La colonna di fumo è visibile da grande distanza. Il sindaco di Beinasco (Torino), Daniel Cannati, invita via social a "restare con le finestre chiuse se si abita in zona, e a evitare di avvicinarsi alla zona per curiosare".
I vigili del fuoco giunti sul posto "hanno circoscritto l'incendio e sono al lavoro per domare le fiamme". Inoltre "per precauzione sono state evacuati alcuni condomini in via Monginevro, in direzione del vento". L'Arpa è intervenuta "per le verifiche immediate sull'aria" e sono sul posto polizia, carabinieri e Croce Rossa.