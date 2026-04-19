Maxi incendio nel Torinese, sindaco: "Chiudere le finestre"

I vigili del fuoco giunti sul posto "hanno circoscritto l'incendio e sono al lavoro per domare le fiamme". Inoltre "per precauzione sono state evacuati alcuni condomini in via Monginevro, in direzione del vento". L'Arpa è intervenuta "per le verifiche immediate sull'aria" e sono sul posto polizia, carabinieri e Croce Rossa.