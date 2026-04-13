Sono momenti di paura quelli vissuti da una mamma di 32 anni e dalle sue due bambine a Castrezzato, in provincia di Brescia. A seguito di un cortocircuito dei quadri elettrici situati nel vano scale della palazzina dove le tre vivono, è scoppiato un incendio. Il fumo ha rapidamente invaso l'intero stabile rendendo l'aria irrespirabile e impedendo ai residenti di poter evacuare utilizzando le scale. La donna, però, non si è data per vinta. Ha preso in braccio le proprie figlie, uno e due anni, e le ha fatte uscire dall'appartamento utilizzando la finestra. A rendere più "sicura" l'uscita delle piccole c'erano il tendone del bar sotto casa e, soprattutto, un 50enne che, resosi conto di quanto stava accadendo, non ci ha pensato due volte e ha contributo ad aiutare. Dopo aver messo in salvo le bambine anche la donna si è lasciata cadere dalla finestra. Fortunatamente, nessuna delle tre ha riportato ferite o contusioni.