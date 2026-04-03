A fuoco una palazzina a Bellagio, nel Comasco: nessun ferito

Un violento incendio ha distrutto il tetto e parte di un appartamento di una palazzina di Bellagio, sul lago di Como. Quattro componenti di due famiglie sono stati evacuati dal personale dei vigili del fuoco, intervenuti in forze da Canzo, Erba e Como. Si è temuto anche per la presenza di bombole di Gpl che hanno costretto i soccorritori ad evacuare anche una area di circa 200 metri attorno alla palazzina. Casa inagibile, ma non si segnalano né intossicati né feriti.