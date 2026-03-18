Venezia, incendio alla Biennale: coinvolto il padiglione Serbia

Grossa colonna di fumo scuro visibile sopra Venezia mercoledì mattina. Poco prima delle 10 è scattato l'allarme alla centrale lagunare dei vigili del fuoco per un incendio divampato dal tetto del padiglione Serbia della Biennale dei Giardini, in centro storico. La sede dell'esposizione artistica è stata messa sotto controllo grazie al rapido intervento degli operatori del 115, ma le fiamme hanno continuato ad alimentarsi anche dopo i primi interventi di spegnimento a causa delle forti raffiche di vento che stanno soffiando in laguna da martedì notte. Il vento forte ha rinfocolato i materiali incendiati e bonificati costringendo a un intervento a più riprese dei vigili del fuoco. Dai primi accertamenti dovrebbe aver preso fuoco la copertura all'esterno, senza coinvolgere nessuno e senza che i danni si siano estesi agli arredi, all'esposizione o alle altre strutture circostanti.