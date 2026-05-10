Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Settimo Torinese, in provincia di Torino, per spegnere un incendio di rifiuti e masserizie stoccati nei pressi di una carrozzeria. Inizialmente era stato riferito che il 118, durante le operazioni di soccorso, aveva rinvenuto nella cascina vicina, una donna deceduta. Ma i vigili del fuoco hanno successivamente smentito la notizia. Il personale sanitario sta supportando le operazioni di evacuazione di una palazzina vicina a causa del fumo provocato dal rogo. L'alta colonna di fumo nero è ben visibile anche a distanza. Nessuna delle persone coinvolte ha avuto bisogno, al momento, del trasporto in ospedale.