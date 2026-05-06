Firenze, incendio nel cantiere dell'Alta Velocità: ipotesi atto doloso

A Firenze si è sviluppato un incendio nel cantiere dell'Alta Velocità a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste. Alcuni ignoti sarebbero entrati nel cantiere scavalcando un cancello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Le fiamme hanno danneggiato un gruppo elettrogeno e un ripetitore del 5G.