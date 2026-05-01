Roma, in fiamme il parco della Caffarella: incendio divampato da un barbecue
Il rogo è stato domato in poco tempo dai vigili del fuoco. Da chiarire se in quella si potesse far uso di un barbecue
© Dal Web
Nel bel mezzo dei più classici picnic per festeggiare il Primo Maggio, il pomeriggio al parco della Caffarella di Roma è stato interrotto da un improvviso incendio. In una delle aree verdi, quando il parco era punteggiato da gruppi di amici e famiglie in cerca del primo sole del mese, sono divampate altissime fiamme che hanno costretto a un intervento urgente alcuni reparti dei vigili del fuoco. Al momento non risultano feriti.
Come sono divampate le fiamme
Secondo la prima ricostruzione, l'incendio sarebbe scaturito da un barbecue, le cui fiamme sarebbero sfuggite al controllo delle persone forse a causa del vento. Alcune scintille hanno appiccato le prime lingue di fuoco su rami a terra e sterpaglie seccate dal forte caldo. Da qui l'incendio, alimentato dalle folate, ha contagiato altri rami e cespugli innalzando un'altissima coltre nero-grigiastra.
I vigili del fuoco e l'indagine
L'allarme è partito quasi immediatamente. Durante l'intervento dei vigili del fuoco, appoggiati dai guardiaparco, decine di persone si sono assiepate a poche decine di metri dalle fiamme per ammirare in prima fila le operazioni. Il rogo è stato fortunatamente domato in pochissimo tempo. l Gli inquirenti ora tenteranno di approfondire come le fiamme siano divampate e se in quell'area era effettivamente possibile fare uso di griglie e barbecue.