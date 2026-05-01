Durante il picnic del primo maggio

Roma, in fiamme il parco della Caffarella: incendio divampato da un barbecue

Il rogo è stato domato in poco tempo dai vigili del fuoco. Da chiarire se in quella si potesse far uso di un barbecue

01 Mag 2026 - 16:59
© Dal Web

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Nel bel mezzo dei più classici picnic per festeggiare il Primo Maggio, il pomeriggio al parco della Caffarella di Roma è stato interrotto da un improvviso incendio. In una delle aree verdi, quando il parco era punteggiato da gruppi di amici e famiglie in cerca del primo sole del mese, sono divampate altissime fiamme che hanno costretto a un intervento urgente alcuni reparti dei vigili del fuoco. Al momento non risultano feriti.

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Come sono divampate le fiamme

 Secondo la prima ricostruzione, l'incendio sarebbe scaturito da un barbecue, le cui fiamme sarebbero sfuggite al controllo delle persone forse a causa del vento. Alcune scintille hanno appiccato le prime lingue di fuoco su rami a terra e sterpaglie seccate dal forte caldo. Da qui l'incendio, alimentato dalle folate, ha contagiato altri rami e cespugli innalzando un'altissima coltre nero-grigiastra. 

I vigili del fuoco e l'indagine

 L'allarme è partito quasi immediatamente. Durante l'intervento dei vigili del fuoco, appoggiati dai guardiaparco, decine di persone si sono assiepate a poche decine di metri dalle fiamme per ammirare in prima fila le operazioni. Il rogo è stato fortunatamente domato in pochissimo tempo. l Gli inquirenti ora tenteranno di approfondire come le fiamme siano divampate e se in quell'area era effettivamente possibile fare uso di griglie e barbecue. 

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