L'allarme è partito quasi immediatamente. Durante l'intervento dei vigili del fuoco, appoggiati dai guardiaparco, decine di persone si sono assiepate a poche decine di metri dalle fiamme per ammirare in prima fila le operazioni. Il rogo è stato fortunatamente domato in pochissimo tempo. l Gli inquirenti ora tenteranno di approfondire come le fiamme siano divampate e se in quell'area era effettivamente possibile fare uso di griglie e barbecue.