Ivrea, esplode una bomba carta nel parcheggio del tribunale e scoppia un incendio

Le cause non sono chiare, ma non ci sarebbero feriti. Gli uffici della Procura e del Tribunale erano chiusi quando è scoppiato il rogo. L’intervento è stato gestito dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ivrea, con il supporto del nucleo artificieri dei Carabinieri, intervenuti per le verifiche e la messa in sicurezza dell’area.