Ivrea, esplode una bomba carta nel parcheggio del tribunale e scoppia un incendio
La zona è stata isolata dalle forze dell'ordine per motivi di sicurezza
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Fiamme e colonne di fumo, visibili a distanza, si sono alzate dal tribunale di Ivrea, nel Torinese, intorno alle 21 di martedì 21 aprile. A far scoppiare l'incendio, secondo i primi accertamenti delle forze dell'ordine, sarebbe stata l'esplosione di una bomba carta nel parcheggio. Alcuni residenti della zona, infatti, hanno segnalato ai carabinieri di aver udito un forte boato poco prima del propagarsi delle fiamme.
Le cause non sono chiare, ma non ci sarebbero feriti. Gli uffici della Procura e del Tribunale erano chiusi quando è scoppiato il rogo. L’intervento è stato gestito dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ivrea, con il supporto del nucleo artificieri dei Carabinieri, intervenuti per le verifiche e la messa in sicurezza dell’area.