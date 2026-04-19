Due ciclisti di 61 e 67 anni morti per arresto cardiaco durante la Granfondo Torino
I malori sono stati registrati tra Chieri e Pino Torinese, nella parte finale della corsa lunga 113 chilometri
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Due ciclisti di 61 e 67 anni sono morti per arresto cardiaco mentre stavano partecipando alla Granfondo Torino. I malori sono stati registrati tra Chieri e Pino Torinese, nella parte finale della corsa di 113 chilometri e quasi 2mila metri di dislivello positivo.
Il malore del primo ciclista
Il primo ciclista, di 67 anni, è stato soccorso dal mezzo del servizio di supporto alla gara. "Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e i lunghi tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico sul posto e durante il trasporto d'urgenza", fa sapere l'organizzazione sui social, per lui "non c'è stato nulla da fare".
Il malore del secondo ciclista
Il secondo ciclista, di 61 anni, è stato preso in carico dai sanitari del servizio regionale di elisoccorso. Il personale ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite durante tutto il trasporto. Il paziente è stato portato alle Molinette, dove è morto poco dopo.
Sospesa ogni attività celebrativa
In segno di "profondo rispetto e dolore per questa drammatica perdita", il Gs Alpi ha comunicato "l'immediata sospensione di ogni attività celebrativa. In questo momento di immenso dolore, l'aspetto sportivo perde ogni rilevanza".