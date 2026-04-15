La donna sarebbe crollata sulla cattedra mentre stava interrogando un alunno. Inutile l'allarme dato dai giovani studenti e il disperato intervento di altri insegnanti, che hanno tentato di rianimarla sul posto eseguendo il massaggio cardiaco. Quando i sanitari del 118 sono arrivati era ormai troppo tardi e hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto sono giunti i carabinieri per gli accertamenti del caso.