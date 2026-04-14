Dramma a Macerata, malore fatale per un allenatore di under 16 durante una partita

Una volta compresa la gravità della situazione, arbitro, dirigenti e staff hanno fatto allontanare i giovani calciatori, visibilmente sotto choc, mentre venivano chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivati una automedica e un’ambulanza, ma anche i tentativi più avanzati non sono riusciti a salvare l’allenatore. Nel frattempo, nel centro sportivo erano presenti anche altri bambini impegnati negli allenamenti, che sono stati fatti allontanare per evitare di assistere alla tragedia. I carabinieri hanno raggiunto il campo per gli accertamenti e la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Macerata, a disposizione dell’autorità giudiziaria.