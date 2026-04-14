Dramma a Macerata, malore fatale per un allenatore di under 16 durante una partita
Per quanto tempestivi, si sono rivelati inutili i soccorsi per cercare di rianimare il tecnico di 59 anni
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È appena finito il primo tempo tra la gara di allievi (15-16 anni) tra San Claudio e Trodica, due squadre di Macerata, nelle Marche. L'allenatore dei padroni di casa si accascia vicino alla panchina, davanti ai suoi ragazzi. È scattato subito l’allarme: in pochi istanti sono iniziati i soccorsi, prima con il massaggio cardiaco e il defibrillatore da parte dei presenti, poi con l’arrivo del personale sanitario del 118. I tentativi di rianimazione sono proseguiti per oltre quaranta minuti, ma non c’è stato nulla da fare. Se n'è andato così Giuseppe Canuti, 59 anni di Morrovalle (piccolo comune in provincia di Macerata), l'allenatore dei ragazzi del San Claudio.
I soccorsi e lo shock dei ragazzi
Una volta compresa la gravità della situazione, arbitro, dirigenti e staff hanno fatto allontanare i giovani calciatori, visibilmente sotto choc, mentre venivano chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivati una automedica e un’ambulanza, ma anche i tentativi più avanzati non sono riusciti a salvare l’allenatore. Nel frattempo, nel centro sportivo erano presenti anche altri bambini impegnati negli allenamenti, che sono stati fatti allontanare per evitare di assistere alla tragedia. I carabinieri hanno raggiunto il campo per gli accertamenti e la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Macerata, a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Il ricordo e il cordoglio della comunità
La notizia si è diffusa rapidamente, Canuti era molto conosciuto, sia per il suo lavoro nel settore calzaturiero, sia per la lunga esperienza nel calcio giovanile. Ex difensore, da anni allenava ragazzi, lasciando un segno in diverse società del territorio. Lascia due figli, entrambi calciatori, oltre alla compagna e alla famiglia. In serata sono arrivati i primi messaggi di cordoglio, con la società sportiva e le istituzioni locali che hanno ricordato una persona stimata e un punto di riferimento per tanti giovani. Resta ora da chiarire se verranno disposti ulteriori accertamenti sulle cause del decesso, mentre la comunità si prepara a dare l’ultimo saluto a un uomo che viveva per il calcio e per i suoi ragazzi.