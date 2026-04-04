Macerata, segrega e violenta una donna minacciandola di pubblicare foto intime: arrestato 39enne

La donna è stata soccorsa mentre si trovava per strada, in evidente stato confusionale. La vittima è stata prontamente trasportata al pronto soccorso di Macerata. Sebbene presenti diverse lesioni, non è in pericolo di vita. Poco dopo, i carabinieri sono entrati nella casa del 39enne trovandolo ancora all'interno dell'abitazione. Durante una perquisizione di routine, i militari hanno rinvenuto (e sequestrato) 36 grammi di hashish, un bilancino da precisione per pesare le sostanze stupefacenti, materiale per il confezionamento e mille euro in contanti. Per questo, alle accuse contestate, si è aggiunta anche quella di spaccio di droga. L'uomo, una volta condotto in carcere, si è rifiutato di informare il consolato libico. Per la donna è stato attivato il Codice rosso contro le violenze.