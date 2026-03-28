Alessandria, finto medico abusava di anziani in Rsa: rimpatriato cittadino straniero

L'espulsione - eseguita nelle scorse settimane - è stata disposta dal magistrato di sorveglianza di Alessandria. L'uomo era in carcere per diversi precedenti di polizia e condanne (percosse e lesioni personali, minaccia, rapina, ricettazione, danneggiamento e truffa). A fine febbraio la polizia ha inoltre seguito il rimpatrio di un cittadino marocchino, irregolare in Italia, che occupava abusivamente un immobile a Pontecurone, destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa emesso dal prefetto di Alessandria. L'uomo risultava gravato da numerosi precedenti di polizia, soprattutto per spaccio e produzione di sostanze stupefacenti, nonché per reati contro la persona e contro le forze dell'ordine. In un contesto criminale associativo, è inoltre indagato in quanto si occupava di matrimoni combinati tra italiani e stranieri per favorire le pratiche di permesso di soggiorno.