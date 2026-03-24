Lecce, abusi su una bimba di 8 anni: arrestato finto santone

Il 71enne arrestato per aver abusato di una bimba di otto anni si spacciava per ginecologo ma in realtà era una sorta di 'santone' che sosteneva di risolvere i problemi medici e sentimentali delle sue pazienti con preghiere e consigli. L'indagine che ha portato al suo arresto e a quello della mamma della bambina è stata avviata dopo che il papà di un'altra minorenne, una 17enne, si è accorto dell'esistenza di una chat in cui il presunto guaritore più volte aveva chiesto alla figlia di inviargli foto intime che a suo dire gli sarebbero servite per curarla.