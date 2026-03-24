Lecce, abusi su una bimba di 8 anni: arrestato finto santone
Il 71enne sosteneva di risolvere i problemi medici e sentimentali delle sue pazienti con preghiere e consigli
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Il 71enne arrestato per aver abusato di una bimba di otto anni si spacciava per ginecologo ma in realtà era una sorta di 'santone' che sosteneva di risolvere i problemi medici e sentimentali delle sue pazienti con preghiere e consigli. L'indagine che ha portato al suo arresto e a quello della mamma della bambina è stata avviata dopo che il papà di un'altra minorenne, una 17enne, si è accorto dell'esistenza di una chat in cui il presunto guaritore più volte aveva chiesto alla figlia di inviargli foto intime che a suo dire gli sarebbero servite per curarla.
Il padre della 17enne ha così deciso di affrontare il santone con l'intento di farsi consegnare il cellulare contente le foto della figlia, riuscendo a impossessarsene dopo una colluttazione. Così ha portato il dispositivo mobile ai carabinieri che hanno scoperto che nella memoria del cellulare c'era una storia raccapricciante, ovvero l'esistenza di abusi subiti da una bambina di 8 anni commessi dall'uomo con la complicità della madre della piccola.