Il peso della testimonianza di Sjoberg non risiede soltanto nella gravità dei fatti denunciati, ma soprattutto nella sua coincidenza con il racconto di Virginia Giuffre, la principale accusatrice di Andrea nell'ambito del vasto giro di abusi orchestrato da Epstein. Giuffre, morta suicida nel 2025 in Australia, aveva sostenuto di aver avuto rapporti sessuali con il reale quando era ancora minorenne. Le due donne, secondo quanto emerge, sarebbero state presenti negli stessi contesti e negli stessi momenti, elemento che potrebbe rafforzare l'impianto accusatorio.