durante una festa

Corleone, arrestato un giovane per violenza sessuale: la vittima una minorenne

Anche l'indagato all’epoca era minorenne: i fatti sarebbero avvenuti durante una festa di carnevale

28 Mar 2026 - 10:48
© Ansa

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Un giovane di Corleone è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale su una ragazza minorenne. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale per i minorenni, su richiesta della procura.

Indagine

 I fatti risalgono allo scorso febbraio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane avrebbe conosciuto la vittima durante una festa di carnevale in paese. All’epoca dei fatti contestati aveva 17 anni. La ragazza - secondo l'accusa - sarebbe stata condotta in una strada isolata, dove sarebbe stata costretta a subire abusi e violenze fisiche. L’aggressione sarebbe avvenuta lontano da occhi indiscreti. La vittima era stata ricoverata in ospedale sotto shock. 

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