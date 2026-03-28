Corleone, arrestato un giovane per violenza sessuale: la vittima una minorenne

I fatti risalgono allo scorso febbraio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane avrebbe conosciuto la vittima durante una festa di carnevale in paese. All’epoca dei fatti contestati aveva 17 anni. La ragazza - secondo l'accusa - sarebbe stata condotta in una strada isolata, dove sarebbe stata costretta a subire abusi e violenze fisiche. L’aggressione sarebbe avvenuta lontano da occhi indiscreti. La vittima era stata ricoverata in ospedale sotto shock.