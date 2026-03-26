Arrestato pizzaiolo napoletano arruolato in Russia, fuggiva da condanna per stupro su bimba di 7 anni

Durante le indagini, gli inquirenti erano riusciti a ricostruire i suoi movimenti. Prima la Finlandia, poi la Spagna - dove ha addirittura acquisito una pizzeria a sud di Valencia - e infine la Russia. O meglio, il Donbass con la divisa da militare russo. Per diversi mesi, infatti, di Cenni nessuno aveva avuto notizia. A gennaio 2025 è riemerso nella regione orientale ucraina, invasa dall'esercito del Cremlino, dove il 52enne è stato catturato. Le indagini dei carabinieri, appoggiandosi al Servizio di cooperazione internazionale di polizia, hanno concluso che il pizzaiolo, dopo essere entrato in Russia nel 2024, si era appunto arruolato tra le file dell'esercito. Dopo l'arresto è stato ricoverato in un ospedale ucraino, a Kharkiv, prima di essere trasferito in una struttura di reclusione per prigionieri di guerra. Infine il rientro in Italia e l'arresto.