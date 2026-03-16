Sono almeno sei gli episodi di molestie a bordo della metropolitana a danno di un minorenne di cui si è reso protagonista un 60enne italiano che è stato arrestato dai carabinieri a Roma. Secondo una prima ricostruzione, dal 15 febbraio scorso l'uomo avrebbe preso di mira un ragazzino di 16 anni che utilizzava la metropolitana per recarsi a scuola. A bordo del mezzo, fino al 6 marzo scorso, il 60enne si sarebbe avvicinato alla vittima costringendolo "con violenza a subire atti sessuali con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, approfittando dell'affollamento dei passeggeri". L'indagine nei confronti dell'uomo è scattata dopo la denuncia del minorenne e il presunto molestatore è stato arrestato in flagranza di reato a bordo della metropolitana.