Francia, anziano incriminato per violenze su 89 minori | In una chiavetta usb il diario degli orrori

Un cittadino francese di 79 anni, nato ad Annecy nel 1946 e residente nell’Isère, è detenuto dal febbraio 2024 con accuse di stupri e aggressioni sessuali aggravate ai danni di 89 minorenni. I fatti, secondo la magistratura di Grenoble, si sarebbero verificati tra il 1967 e il 2022 in Francia e all’estero. L’uomo, identificato come Jacques Leveugle, è inoltre indagato per l’uccisione della madre e della zia, asfissiate con un cuscino in due distinti episodi avvenuti negli anni Settanta e Novanta.