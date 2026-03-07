Bergamo, rifiuta la droga e viene colpita con una spranga: 26enne sequestrata e violentata per ore

Dopo la chiamata al 112 sono intervenuti i carabinieri della stazione di Osio Sotto insieme ai sanitari. La ragazza è stata trovata in evidente stato di choc e con segni di percosse, quindi trasportata all’ospedale di Bergamo per le cure e gli accertamenti del caso. I militari hanno poi perquisito l’abitazione dell’uomo. All’interno sono stati trovati 82 grammi di cocaina, 10 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e 730 euro in contanti, che gli inquirenti pensano possano essere i profitti di una presunta attività di spaccio. Sequestrati anche gli abiti della vittima con tracce biologiche e due sciabole inguainate compatibili con la descrizione dell’oggetto usato per colpirla. Il 43enne, cittadino marocchino, è stato arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti e successivamente accusato anche di violenza sessuale. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Nell’ordinanza si sottolinea anche un precedente recente per fatti analoghi, elemento che ha contribuito alla decisione di mantenerlo in detenzione.