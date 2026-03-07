Notte di terrore a Bottanuco

Bergamo, rifiuta la droga e viene colpita con una spranga: 26enne sequestrata e violentata per ore

Arrestato un 43enne che aveva in casa cocaina, hashish e contanti. La giovane è riuscita a chiedere aiuto solo il giorno dopo 

07 Mar 2026 - 23:13
© Ansa

© Ansa

Una notte di violenza brutale, iniziata con un rifiuto e finita in un incubo durato ore. Una ragazza di 26 anni è stata colpita con una spranga di ferro, trascinata in bagno e costretta a subire ripetute violenze sessuali sotto minaccia di morte. È accaduto a Bottanuco, provincia di Bergamo, tra il 26 e il 27 febbraio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la giovane era stata accompagnata nell’abitazione dell’uomo da un conoscente. Quando ha rifiutato di consumare droga e di assecondare le richieste del 43enne, la situazione è precipitata. L’uomo l’avrebbe colpita violentemente al fianco facendole perdere i sensi, per poi abusare di lei più volte. Solo nel pomeriggio del giorno successivo, approfittando dell’assenza dell’aggressore, la 26enne è riuscita a lanciare l’allarme utilizzando un cellulare trovato nella casa. 

Leggi anche

"Cerchi anti violenza", a Lodi la tappa 2026 del progetto a favore delle donne

Bergamo, cosparso di benzina minaccia di darsi fuoco davanti al Tribunale

L’arresto e la scoperta della droga

 Dopo la chiamata al 112 sono intervenuti i carabinieri della stazione di Osio Sotto insieme ai sanitari. La ragazza è stata trovata in evidente stato di choc e con segni di percosse, quindi trasportata all’ospedale di Bergamo per le cure e gli accertamenti del caso. I militari hanno poi perquisito l’abitazione dell’uomo. All’interno sono stati trovati 82 grammi di cocaina, 10 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e 730 euro in contanti, che gli inquirenti pensano possano essere i profitti di una presunta attività di spaccio. Sequestrati anche gli abiti della vittima con tracce biologiche e due sciabole inguainate compatibili con la descrizione dell’oggetto usato per colpirla. Il 43enne, cittadino marocchino, è stato arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti e successivamente accusato anche di violenza sessuale. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Nell’ordinanza si sottolinea anche un precedente recente per fatti analoghi, elemento che ha contribuito alla decisione di mantenerlo in detenzione.

Ti potrebbe interessare

videovideo
bergamo

Sullo stesso tema