Momenti di tensione

Bergamo, cosparso di benzina minaccia di darsi fuoco davanti al Tribunale

Le forze dell'ordine stanno cercando di dissuarderlo, mentre l'area è stata completamente chiusa al traffico anche pedonale

06 Mar 2026 - 11:08
© Ansa

© Ansa

Momenti di forte tensione stamattina in via Borfuro, davanti al Tribunale di Bergamo, dove un uomo sta minacciando di darsi fuoco con un accendino in mano dopo essersi cosparso di benzina. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorritori del 118, che stanno cercando di dissuaderlo. L'area è stata chiusa al traffico e le persone che abitano nell'area invitate a non uscire di casa.

