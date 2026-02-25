Omicidio Verzeni, Sangare condannato all'ergastolo

I genitori di Sharon, Bruno Verzeni e Maria Teresa Previtali, hanno ascoltato la sentenza di condanna all'ergastolo per Moussa Sangare in lacrime. Si abbracciano e tra loro in lacrime anche il compagno della vittima, Sergio Ruocco, la sorella e il fratello della vittima, Melody e Cristopher Verzeni. Nessuna reazione, invece, da parte di Sangare che, dopo la lettura della sentenza è stato scortato fuori dall'aula dagli agenti della penitenziaria per fare rientro in carcere. "Non si può mai essere soddisfatti di queste cose", ha commentato il padre dopo la lettura della sentenza.



È stata la sorella di Sharon Verzeni, Melody, a prendere la parola a nome della famiglia dopo la condanna di Sangare. "Abbiano confidato fino all'ultimo che l'imputato riconoscesse il suo efferato delitto. Questo purtroppo non è successo e ciò non fa altro che aumentare la sua pericolosità - ha detto Melody -. Auspichiamo che il tempo concessogli possa almeno fargli capire il male che ha commesso". E poi, il ringraziamento al lavoro degli inquirenti e dei giudici: "Ringraziamo la Corte d'assise per il giudizio giusto e obiettivo pronunciato con questa sentenza. Non ci dimenticheremo del lavoro svolto dal pubblico ministero, dai carabinieri, di quanti hanno lavorato per fare emergere la verità". Per poi concludere: "Un'ultima cosa la diciamo a Sharon: sarai sempre viva nei nostri cuori, con noi tutti i giorni".