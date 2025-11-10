Omicidio Sharon Verzeni, Moussa Sangare ritratta in Aula: "Non l'ho uccisa io"

In tribunale a Bergamo durante il processo per l'omicidio di Sharon Verzeni, Moussa Sangare ritratta la sua precedente confessione e nega ogni responsabilità del delitto. In carcere con l'accusa di aver ucciso la donna a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola, il 31enne ha dichiarato in Aula: "Passavo di lì in bici e ho visto Sharon che litigava con un uomo. Ho capito che la vicenda sarebbe finita male e non volevo entrare in questa situazione, ho accelerato e sono andato via. Poi mi è presa la paranoia di aver visto qualcosa che non dovevo, così mi sono liberato dei vestiti e del coltello".