Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
IN TRIBUNALE

Omicidio Sharon Verzeni, Moussa Sangare ritratta in Aula: "Non l'ho uccisa io"

10 Nov 2025 - 14:32
© Italy Photo Press

© Italy Photo Press

In tribunale a Bergamo durante il processo per l'omicidio di Sharon Verzeni, Moussa Sangare ritratta la sua precedente confessione e nega ogni responsabilità del delitto. In carcere con l'accusa di aver ucciso la donna a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola, il 31enne ha dichiarato in Aula: "Passavo di lì in bici e ho visto Sharon che litigava con un uomo. Ho capito che la vicenda sarebbe finita male e non volevo entrare in questa situazione, ho accelerato e sono andato via. Poi mi è presa la paranoia di aver visto qualcosa che non dovevo, così mi sono liberato dei vestiti e del coltello". 

sharon verzeni
bergamo