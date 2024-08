Sharon Verzeni, fermato dai carabinieri il presunto omicida: è l'uomo in bicicletta | Avrebbe ucciso senza apparente motivo

A fermare l'uomo sono stati i carabinieri, che l'hanno rintracciato in un'abitazione nel Bergamasco. L'omicidio non sarebbe legato né a un tentativo di aggressione sessuale, né a presunti versamenti della vittima a Scientology, né a una rapina o a questioni di droga. L'uomo ha precedenti per aggressione non legati a questioni di criminalità o spaccio. Coordinati dalla Procura di Bergamo, i militari hanno individuato il presunto omicida e in una nota spiegano come, a carico del 31enne, ci siano "gravi indizi di colpevolezza, elementi probatori del pericolo di reiterazione del reato, di occultamento delle prove, e del pericolo di fuga". Il pm ha quindi deciso di disporre "un decreto di fermo di indiziato di delitto".