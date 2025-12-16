Sharon Verzeni, il pm chiede l'ergastolo per Moussa Sangare: "Vita spezzata per un capriccio"

Verzeni, barista di 33 anni, è stata uccisa a coltellate la notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio 2024, a Terno d'Isola (Bergamo). La donna era uscita dalla casa in cui abitava con il fidanzato a mezzanotte per fare una camminata. In via Castegnate, 50 minuti dopo, è stata accoltellata per quattro volte: è morta poco dopo l'arrivo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Per l'omicidio, il 30 agosto dello stesso anno è stato fermato Sangare, 30enne italiano, originario del Mali. "Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo, l'ho vista e l'ho uccisa", aveva confessato. Poi ha ritrattato: "Passavo di lì in bici e ho visto Sharon che litigava con un uomo. Ho capito che la vicenda sarebbe finita male e non volevo entrare in questa situazione, ho accelerato e sono andato via. Poi mi è presa la paranoia di aver visto qualcosa che non dovevo, così mi sono liberato dei vestiti e del coltello". Sottoposto a perizia psichiatrica, è stato ritenuto capace di intendere e di volere.