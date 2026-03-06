Milano, allarme bomba in Tribunale: evacuato il palazzo

Allarme bomba in Tribunale a Milano. La Polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di Giustizia dove è arrivata una telefonata, pare con voce straniera, in cui si parlava della presenza di una bomba. Sono in corso verifiche. Davanti al Tribunale si trovano più mezzi dei vigili del fuoco e della Polizia ed è in corso l'evacuazione.