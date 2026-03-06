Milano, allarme bomba in Tribunale: evacuato il palazzo

Allarme bomba a Palazzo di Giustizia di Milano
© Ansa
Interrotte tutte le attività, udienze comprese
Allarme bomba in Tribunale a Milano. La Polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di Giustizia dove è arrivata una telefonata, pare con voce straniera, in cui si parlava della presenza di una bomba. Sono in corso verifiche. Davanti al Tribunale si trovano più mezzi dei vigili del fuoco e della Polizia ed è in corso l'evacuazione.
Secondo quanto riportato dall'Agenzia Ansa, in Questura a Milano sono arrivate più telefonate, a ripetizione, nell'arco di circa mezz'ora, con cui una voce ha segnalato con insistenza la presenza di una bomba al Palazzo di Giustizia. Il procuratore Marcello Viola, la procuratrice generale Francesca Nanni, il presidente del Tribunale Fabio Roia e quello della Corte d'appello Giuseppe Ondei hanno disposto subito l'evacuazione dei sette piani del palazzo. Appena sarà terminata, inizieranno le operazioni di bonifica da parte delle forze dell'ordine. Al momento l'allarme viene trattato con serietà per effettuare tutte le verifiche. Da quanto risulta, nelle telefonate non si faceva riferimento a rivendicazioni
Alcune vie limitrofe sono state chiuse con dei nastri e le persone vengono invitate ad allontanarsi in attesa di tutte le verifiche delle forze dell'ordine.
Sono stati attivati i "piani di emergenza" e nessuna persona potrà rientrare in tribunale a Milano fino al termine delle "attività di bonifica" - ha spiegato il presidente del tribunale Roia.