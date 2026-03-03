Roma, allarme bomba nel palazzo della sede di FdI
L'allarme su via della Scrofa, dove hanno sede sia FdI che il Secolo d'Italia, è poi rientrato
© Ansa
È rientrato dopo diversi minuti l'allarme bomba che aveva spinto le forze dell'ordine a ordinare l'evacuazione dell'edificio in via della Scrofa, a Roma, dove ha sede Fratelli d'Italia. A quanto si apprende, era intervenuta la Polizia e il palazzo dove si trovano gli uffici del partito della premier Meloni era stato evacuato.
Poche ore prima gli artificieri erano intervenuti davanti a Palazzo Chigi dopo che un trolley era stato abbandonato davanti a un negozio di abbigliamento. Dopo venti minuti, appurato il falso allarme, la situazione era tornata alla normalità.