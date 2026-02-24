Ucraina, Zelensky in videocollegamento oggi alla plenaria del Parlamento Ue | I vertici dell'Unione a Kiev per l'anniversario della guerra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky interverrà in videocollegamento alla plenaria del Parlamento europeo. Lo ha reso noto la presidente dell'Europarlamento, Roberta Metsola. La sessione plenaria straordinaria "commemora il quarto anniversario dell'inizio dell'invasione. Siamo al fianco del coraggioso popolo ucraino e insieme continueremo a batterci per una pace giusta e una sicurezza duratura per l'Ucraina", ha scritto Metsola in un post su X. Per l'anniversario del conflitto i vertici dell'Unione, tra cui Ursula Von der Leyen, sono a Kiev. Intanto, i sistemi di difesa antiaerea russi hanno distrutto 79 droni ucraini nella notte.