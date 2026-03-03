Antonio Tajani: "I 200 studenti bloccati a Dubai in partenza verso Milano"
Sul volo verso l'Italia si trovano anche alcuni concittadini che versano in particolari condizioni di salute. "Stiamo lavorando senza sosta" fa sapere il ministro degli Esteri
© IPA
Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato che i 200 studenti italiani bloccati a Dubai sono in partenza da Abu Dhabi alla volta di Milano; i passeggeri atterreranno all'aeroporto di Linate. Sul volo viaggiano anche alcuni cittadini italiani che si trovano in particolari condizioni di salute. Autobus sono disponibili per il trasferimento di cittadini dagli Emirati verso l'Oman e voli charter messi a disposizione dalla compagnia Oman Air vengono organizzati per i passeggeri diretti in Italia. A Mascate, intanto, dalle prime ore del mattino è operativo il primo gruppo di funzionari di rinforzo alle sedi diplomatiche. Tajani, in accordo con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha chiesto alla Farnesina di creare un'unità di supporto di diplomatici, carabinieri e finanzieri.
Pronti voli da Oman e Abu Dhabi
Il ministro degli Esteri, tramite una nota ha fatto sapere che: "Stiamo lavorando senza sosta per assistere i nostri connazionali rimasti bloccati in Medio Oriente. Per rispondere all’emergenza in corso, stiamo facilitando, insieme alle Ambasciate italiane nella regione e in collaborazione con le Autorità locali, alcuni voli di rientro dei connazionali dalla regione del Medio Oriente". In particolare, per la giornata di martedì 3 marzo sono previsti: due voli commerciali speciali da Mascate (Oman) verso Roma Fiumicino, per un totale di circa 300 persone e, appunto, il volo da Abu Dhabi diretto a Milano che riporterà a Milano gli studenti della World Students’ Connection bloccati a Dubai. In più, pronti anche altri due voli Etihad da Abu Dhabi per l’Italia, uno alle ore 14:20 per Milano e l’altro alle ore 14:40 per Roma. I voli sono destinati a riproteggere i passeggeri che non erano potuti partire prima con la compagnia. Non finisce qui, perché per mercoledì 4 marzo è già stato programmato un ulteriore volo dall'Oman, sempre da Mascate. È stato approntato un meccanismo di trasferimento via autobus dagli Emirati Arabi Uniti all’Oman: i primi spostamenti sono già in corso.