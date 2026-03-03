Il ministro degli Esteri, tramite una nota ha fatto sapere che: "Stiamo lavorando senza sosta per assistere i nostri connazionali rimasti bloccati in Medio Oriente. Per rispondere all’emergenza in corso, stiamo facilitando, insieme alle Ambasciate italiane nella regione e in collaborazione con le Autorità locali, alcuni voli di rientro dei connazionali dalla regione del Medio Oriente". In particolare, per la giornata di martedì 3 marzo sono previsti: due voli commerciali speciali da Mascate (Oman) verso Roma Fiumicino, per un totale di circa 300 persone e, appunto, il volo da Abu Dhabi diretto a Milano che riporterà a Milano gli studenti della World Students’ Connection bloccati a Dubai. In più, pronti anche altri due voli Etihad da Abu Dhabi per l’Italia, uno alle ore 14:20 per Milano e l’altro alle ore 14:40 per Roma. I voli sono destinati a riproteggere i passeggeri che non erano potuti partire prima con la compagnia. Non finisce qui, perché per mercoledì 4 marzo è già stato programmato un ulteriore volo dall'Oman, sempre da Mascate. È stato approntato un meccanismo di trasferimento via autobus dagli Emirati Arabi Uniti all’Oman: i primi spostamenti sono già in corso.