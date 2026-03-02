Dubai, quasi 23mila gli italiani bloccati per la chiusura dello spazio aereo

Sono quasi 23mila gli italiani bloccati negli Emirati: a Dubai risiedono circa 15mila nostri connazionali, a cui si aggiungono migliaia di turisti. Per raccogliere gli appelli e fornire supporto e informazioni a chi per il momento non può rientrare in Italia, la Farnesina ha creato la Task Force Golfo, per rafforzare il lavoro dell’Unità di Crisi. Il numero verde ha ricevuto centinaia di chiamate. Con lo spazio aereo chiuso e oltre 5mila voli cancellati in tutta l’area del Golfo, il consiglio del Ministero degli Esteri è di restare a Dubai, al sicuro.