Parigi, allarme bomba in diversi siti: evacuazioni

A Parigi cinque siti, tra cui l'università di Sciences Po e la Torre Montparnasse, sono stati evacuati a causa di diversi allarmi bomba. La notizia è stata riportata dal quotidiano Le Figaro che ha citato alcune fonti che parlano di "diverse mail" inviate alle autorità contenenti la minaccia di "far esplodere diversi luoghi di Parigi". Le autorità stanno effettuando tutti i controlli del caso avvalendosi dell'aiuto delle unità cinofile. La prefettura ha detto a Le Figaro che una segnalazione riguardante un eventuale dispositivo esplosivo in diversi luoghi della capitale è arrivata alle 18 di venerdì 20 febbraio. "È stata segnalata la presenza di un possibile ordigno esplosivo in diversi luoghi della capitale", ha appreso France Télévisions da fonti della polizia che hanno precisato che "per motivi di sicurezza, alcuni siti hanno richiesto l'evacuazione e la verifica della situazione".