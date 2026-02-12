Parigi, nove arresti e dieci milioni di danni per maxi-frode sui biglietti del Louvre
Fermati anche due dipendenti del museo e una guida, coinvolta anche la reggia di Versailles
Louvre © Ente del Turismo
Nove persone sono state fermate due giorni fa con l'accusa di truffa ai danni del museo del Louvre e della reggia di Versailles. Lo ha reso noto la procura di Parigi, parlando di un danno "di oltre 10 milioni di euro" per le due istituzioni. Si tratterebbe di una vasta rete illegale che lucrava sui biglietti e sulle visite guidate. Fra i sospetti fermati martedì ci sono, fra gli altri, due dipendenti del Louvre, alcune guide turistiche e una persona "sospettata di essere l'organizzatore" della truffa.
Le indagini
Il museo ha annunciato di essere stato oggetto di un'operazione di polizia che ha smantellato una rete "di ampia portata" di frode sui biglietti: l'operazione è stata effettuata in seguito a "segnalazioni del museo", ha precisato un portavoce, citato dai media francesi. Le indagini sono iniziate nel dicembre 2024, dopo che il Louvre aveva segnalato la "frequente presenza di una coppia di guide cinesi al museo, che facevano entrare gruppi di turisti cinesi frodando il sistema di biglietteria, riutilizzando più volte gli stessi biglietti per persone diverse", ha spiegato il procuratore.
Con questa frode, fino a venti gruppi al giorno sono riusciti a entrare nel museo per una decina d'anni. Da qui la stima del danno subito in oltre 10 milioni di euro nel corso del periodo. Secondo il procuratore, sono stati sequestrati 957mila euro in contante, di cui 67mila euro in valuta estera, e 486mila euro su diversi conti bancari.