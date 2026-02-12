Parigi, nove arresti e dieci milioni di danni per maxi-frode sui biglietti del Louvre

Il museo ha annunciato di essere stato oggetto di un'operazione di polizia che ha smantellato una rete "di ampia portata" di frode sui biglietti: l'operazione è stata effettuata in seguito a "segnalazioni del museo", ha precisato un portavoce, citato dai media francesi. Le indagini sono iniziate nel dicembre 2024, dopo che il Louvre aveva segnalato la "frequente presenza di una coppia di guide cinesi al museo, che facevano entrare gruppi di turisti cinesi frodando il sistema di biglietteria, riutilizzando più volte gli stessi biglietti per persone diverse", ha spiegato il procuratore.