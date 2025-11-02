Furto al Louvre, clamorosa falla nella sicurezza: la password era il nome del museo

Negli ultimi anni i principali musei internazionali hanno rafforzato la protezione digitale e fisica delle proprie collezioni. Strutture come il British Museum, il Prado e il Metropolitan Museum di New York utilizzano sistemi integrati basati su intelligenza artificiale e riconoscimento facciale per monitorare in tempo reale i movimenti nelle sale. Le reti informatiche sono ora protette da firewall di nuova generazione e protocolli di crittografia avanzata, per prevenire intrusioni e attacchi hacker. Anche il Louvre, dopo l’episodio recente, ha annunciato un piano di aggiornamento tecnologico e la formazione specifica del personale per la gestione delle emergenze digitali e fisiche.